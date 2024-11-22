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85-летняя Анна Шатилова призналась в дружбе с Прохором Шаляпиным

Телеведущая Шатилова рассказала, что родилась в один день с певцом Прохором Шаляпиным

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Народная артистка РСФСР, телеведущая Анна Шатилова призналась в дружбе с певцом Прохором Шаляпиным. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

На церемонии вручения премии «Лидеры Эпохи. Искусство и культура» она ответила положительно на вопрос о дружбе с Шаляпиным.

«Мы с ним в один день родились», — добавила 85-летняя Шатилова.

40-летний финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин известен дружбой с женщинами-звездами значительно старше себя. На прощании с актрисой Светланой Светличной он рассказывал о дружбе с ней.

В 2013 году Шаляпин женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, их разница в возрасте составляет 28 лет. Последней женой Шаляпина была предпринимательница Татьяна-Клаудиа Дэвис, на момент их свадьбы ей было 47 лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела COVID-19, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

Накануне артист объяснил свой роман с Копенкиной.

Ранее Шаляпин похвастался наследством от двух пенсионерок.

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