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Мошенники украли у актера из «Глухаря» 5,8 млн рублей с третьей попытки

Mash: актер Николай Трифилов потерял 5,8 млн рублей из-за мошенников

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Электротеатр Станиславский/VK

Актер Николай Трифилов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленники пытались обмануть Трифилова три раза. В первый раз они представились сотрудниками «Почты России» и сообщили о якобы заказном письме. В качестве «подтверждения личности» незнакомцы попросили назвать код из смс. После этого мошенникам удалось взломать аккаунт в «Госуслугах» актера. Артист быстро среагировал и сменил пароль в МФЦ. На следующий день трубку взяла жена, которая не повелась на уловки преступников.

Через три дня мошенники снова позвонили и представились сотрудниками ФСБ. Трифилова якобы подозревали в связи с Украиной. Они заявили, что кто-то взломал банк артиста и собирался перечислить деньги ВСУ. Актер им поверил. Злоумышленники предложили ему перевести средства на «безопасный счет».

По данным издания, несколько сотрудников из разных банков уговаривали Трифилова не снимать деньги и не переводить их на подозрительный счет. Только в третьей точке актеру выдали наличку в размере 5 миллионов 770 тысяч рублей. Артист написал заявление в полицию, узнав об обмане.

Ранее заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.

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