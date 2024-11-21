Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Витас мог решиться на пластику после критики за лишний вес

«7дней.ru»: певца Витаса заметили в клинике пластического хирурга Хайдарова

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) заметили в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает «7дней.ru».

Издание не уточняет, что стало причиной похода артиста в медицинское учреждение, но связывает это с недавно обрушившейся на певца критикой фанатов. В начале ноября Грачев посетил вечер, приуроченный к 35-летию Детского музыкального театра юного актера. Позднее интернет-пользователи осудили артиста за внешний вид — они утверждали, что Витас сильно постарел и заметно поправился.

Тимур Хайдаров — пластический хирург, который оперировал Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, певицу Инстасамку, бывшую солистку «Блестящих» Анастасию Малаху и других российских звезд.

16 октября СМИ сообщали, что Витасу провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Позднее артист уточнял, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству после рассечения брови на спаррингах по муай-тай, когда ему задели глаз.

Недавно Life со ссылкой на SНОТ сообщал, что выступления Витаса подешевели на 2 млн рублей за последний месяц. Артист просит за часовую программу 3,5 млн рублей.

Ранее госпитализированный Куклачев раскрыл, когда его выпишут из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами