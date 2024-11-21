Витас мог решиться на пластику после критики за лишний вес

Певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) заметили в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает «7дней.ru».

Издание не уточняет, что стало причиной похода артиста в медицинское учреждение, но связывает это с недавно обрушившейся на певца критикой фанатов. В начале ноября Грачев посетил вечер, приуроченный к 35-летию Детского музыкального театра юного актера. Позднее интернет-пользователи осудили артиста за внешний вид — они утверждали, что Витас сильно постарел и заметно поправился.

Тимур Хайдаров — пластический хирург, который оперировал Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, певицу Инстасамку, бывшую солистку «Блестящих» Анастасию Малаху и других российских звезд.

16 октября СМИ сообщали, что Витасу провели несколько операций за последние 2,5 месяца. Позднее артист уточнял, что ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству после рассечения брови на спаррингах по муай-тай, когда ему задели глаз.

Недавно Life со ссылкой на SНОТ сообщал, что выступления Витаса подешевели на 2 млн рублей за последний месяц. Артист просит за часовую программу 3,5 млн рублей.

Ранее госпитализированный Куклачев раскрыл, когда его выпишут из больницы.