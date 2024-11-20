Возлюбленный Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей

Предприниматель Денис Шреер вышел из всех своих бизнесов после знакомства с певицей Анной Семенович. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, Шреер владел пятью компаниями, занимающимися покупкой и продажей недвижимости. За 2022 год выручка всех фирм составила 51,6 миллиона рублей, 215 тысяч рублей из которых – прибыль. На данный момент три из пяти предприятий ликвидированы. В 2024-м Шреер вышел из двух оставшихся.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. Шреер хочет жениться на певице в 2025 году.

В том же месяце Семенович призналась, что хочет отпраздновать свадьбу в узком кругу. Певица рассказала, что хочет «драйвовое» торжество в компании с самыми близкими за городом. Артистка желает надеть кеды на свадьбу вместо каблуков. Она назвала выездную регистрацию изжитком прошлого.

Ранее Семенович «утащила» вещей из магазина на миллион рублей.