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Ольга Бузова о выборе свадебного платья: «Не все удается скрыть»

Певица Ольга Бузова отказалась комментировать примерку свадебного платья

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова в беседе с изданием «СтарХит» отказалась комментировать видео с примеркой свадебного платья.

Бузова призналась, что пока не хочет об этом говорить.

«Есть вещи, о которых на самом деле не хочется, чтобы вы знали. И чтобы спрашивали. К сожалению, не все удается скрыть», — поделилась артистка.
На вопрос, ждать ли свадьбу, Бузова ответила, что стоит подготовиться к новому фильму с ней в ролях.

19 ноября «СтарХит» сообщил, что Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.

По информации издания, певица приехала в салон с командой и примерила несколько образов, которые подобрали ей консультанты бутика. Источник сообщил «СтарХиту», что ряд платьев Бузовой «особо приглянулись».

20 ноября Бузова подогрела слух о романе с рэпером Олегом Майами. Она поделилась кадрами, как приехала с Майами на радиостудию по случаю выхода их общего трека «Такси». В роликах, опубликованных телеведущей, она и певец слушают новую композицию и танцуют. Майами делал комплименты певице, а артистка называла его своим «парнем».

Ранее возлюбленный Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей.

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