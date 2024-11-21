Ольга Бузова о выборе свадебного платья: «Не все удается скрыть»

Певица Ольга Бузова в беседе с изданием «СтарХит» отказалась комментировать видео с примеркой свадебного платья.

Бузова призналась, что пока не хочет об этом говорить.

«Есть вещи, о которых на самом деле не хочется, чтобы вы знали. И чтобы спрашивали. К сожалению, не все удается скрыть», — поделилась артистка.

На вопрос, ждать ли свадьбу, Бузова ответила, что стоит подготовиться к новому фильму с ней в ролях.

19 ноября «СтарХит» сообщил, что Бузову сфотографировали во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы.

По информации издания, певица приехала в салон с командой и примерила несколько образов, которые подобрали ей консультанты бутика. Источник сообщил «СтарХиту», что ряд платьев Бузовой «особо приглянулись».

20 ноября Бузова подогрела слух о романе с рэпером Олегом Майами. Она поделилась кадрами, как приехала с Майами на радиостудию по случаю выхода их общего трека «Такси». В роликах, опубликованных телеведущей, она и певец слушают новую композицию и танцуют. Майами делал комплименты певице, а артистка называла его своим «парнем».

Ранее возлюбленный Семенович вышел из всех бизнесов после знакомства с певицей.