Адвокат Блиновской заявила, что у блогерши нет элитной недвижимости в Дубае

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла в беседе с Super наличие у блогерши недвижимости в Дубае.

«У Елены нет элитной недвижимости в Дубае», — заявила адвокат.

17 ноября РИА Новости сообщили, что Елена Блиновская владеет элитной недвижимостью в нескольких новейших и востребованных районах Дубая. По данным издания, у блогерши якобы есть объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах: Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

Как отмечали агентство, стоимость апартаментов в Dubai Hills начинается от $245 тыс. (более 24,4 млн рублей), а самые дешевые виллы тут стоят от $898 тыс. (более 89,6 млн рублей) и достигают стоимости в $8 млн (более 798 млн рублей).

Блогерша Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей. В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом.

Ранее адвокат попросил остановить процедуру банкротства Алексея Блиновского.