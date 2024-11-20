Natan захотел снять квартиру после скандала

Певец Natan (Натан Миров) намекнул в Telegram-канале, что ищет квартиру.

Natan опубликовал ролик с чемоданом.

«Сниму квартиру недорого», — заявил артист.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

18 ноября журналистка Алена Жигалова назвала модель Ксению Гато третьей любовницей Natan. Она не стала раскрывать детали. Жигалова отметила, что по сравнению с этим романом произошедшее на проекте «Звезды в джунглях» можно назвать детским садом. Также, добавила журналистка, у Natan было много сторонних связей в браке.

Ранее Оксана Самойлова назвала Natan «кринжем года».