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Оксана Самойлова назвала Natan «кринжем года»

Модель Оксана Самойлова заявила, что у Natan был плохой хайп

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ТНТ

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в беседе с Super, что считает певца Natan «кринжем года».

Самойлова закатила глаза при упоминании Natan (Натана Мирова). Она заявила, что певец хайповал этот год, но плохо.

«Ну хайп, да. Но не очень», — отметила модель.

11 октября издание «СтарХит» опубликовало видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат. Позже стало известно, что Natan целовался с Бьянкой на проекте.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

23 октября жена певца Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

18 ноября Алена Жигалова назвала модель Ксению Гато третьей любовницей Natan.

Ранее Бьянка заявила, что Natan «отработал свою функцию».

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