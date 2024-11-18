Стало известно о третьей любовнице женатого певца Natan

Журналистка Алена Жигалова призналась, что знает об еще одной любовнице певца Natan. Об этом она сообщила на своем авторском YouTube-шоу «Алена, блин».

«В общем, Natan, если имя модели Ксюши Гато тебе о чем-то говорит, то лучше бы тебе прийти ко мне на интервью и честно обо всем рассказать самому», — заявила Жигалова.

Она не стала раскрывать детали. Жигалова отметила, что по сравнению с этим романом, произошедшее на проекте «Звезды в джунглях» можно назвать детским садом. Также, добавила журналистка, у Natan было много сторонних связей в браке.

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Недавно стало известно, что Natan признался Чекалиной в любви на проекте «Звезды в джунглях». Он принес извинения перед блогершей за поцелуй с Бьянкой. Также артист произнес фразу: «Если бы я не был женат, ты бы уже забеременела.»

Ранее сообщалось, что Бьянке провели экстренную операцию.