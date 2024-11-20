Внучку Валерии не хотели выпускать из России

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, сообщила в Telegram-канале, что ее дочь Селин не хотели выпускать из России в Дубай.

Шульгина рассказала, что девочка должна была приехать на отдых вместе с няней, но пограничники задержали их. Сотрудники аэропорта отвели их в специальную комнату, где допрашивали около часа.

«Самое забавное: когда у Селин спросили, кто эта женщина, с которой ты летишь, она сказала просто, что это Надюшка, какая-то тетя, хотя дочка прекрасно знает, что это няня, которая работает у нас давно, 6 лет. А на вопрос, куда и зачем ты летишь, Селин ответила: «В Дубай, на море, играть», хотя тоже знает, что едет к нам и мы ее очень ждем. В общем, дети иногда выдают», — поделилась блогерша.

На данный момент Селин вместе с няней пересекла границы России и встретилась с родителями в Дубае.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время. В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности.

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