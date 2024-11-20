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Леди Гага лишилась роли ведьмы

Page Six: певица Леди Гага могла сыграть зеленокожую ведьму в мюзикле «Злая»

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DC Comics

Певица Леди Гага лишилась роли зеленокожей ведьмы в готовящемся к премьере мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада», передает Page Six.

На этапе разработки режиссером картины, рассказал инсайдер, должен был стать Стивен Долдри («Часы», «Корона»), а Леди Гага должна была стать злой ведьмой Эльфабой. Режиссер и Леди Гага несколько раз встречались, чтобы обсудить, какой будет ведьма в исполнении певицы.

Долдри, который был объявлен режиссером фильма в 2016 году, покинул проект в 2020 году из-за плотного съемочного графика.

Джон Чу («Безумно богатые азиаты») стал новым режиссером фильма, и на роль Эльфабы взял Синтию Эриво, а на роль доброй ведьмы Глинды — Ариану Гранде. Волшебника сыграет Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода»), также в проекте снялись Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

«Злая» — экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Накануне премьера фильма состоялась в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде появилась на публике в платье из 600 тысяч бусин.

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