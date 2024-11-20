«Я старенький»: Лепс об изменах и отношениях на расстоянии с 18-летней невестой

Народный артист России Григорий Лепс рассказал об отношениях на расстоянии с 18-летней невестой Авророй Кибой. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 62-летнего Лепса, его подруга — скромный и аккуратный человек. С ней он готов даже обвенчаться, чего не случилось в 20-летнем браке с экс-супругой певца Анной Шаплыковой.

«Венчание — очень такой серьезный шаг. Я человек верующий. Я бы не был против», — сказал он.

На вопрос об изменах он рассказал, что верность ему хранить легко.

«Я старенький, мне чего», — заявил Лепс.

Певец Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него родилась в 1984 году дочь Инга. Второй супругой артиста стала танцовщица Анна Шаплыкова, пара развелась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.

Недавно Григорий Лепс признался, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года. Он назвал девушку своей женой еще в сентябре. Исполнитель также выражал уверенность, что Киба родит ему детей.

Ранее стало известно, что 49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе.