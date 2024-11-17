Лепс раскрыл, когда женится на 18-летней невесте

Певец Григорий Лепс признался в беседе с изданием «СтарХит», что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года.

«Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — пошутил артист.

Лепс отметил, что старается поддерживать интересы молодой возлюбленной. Артист уверен, что интересен для людей любого возраста.

В сентябре Григорий Лепс объявил 18-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

Ранее невеста Григория Лепса пошутила про брак.