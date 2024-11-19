49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе

Режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Кадрами с помолвки поделилась девушка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летний Горобец преподнес кольцо Олексюк еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Актриса достигла совершеннолетия только 14 ноября. В комментариях пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с Олексюк и Горобецом над проектом «Тур с Иванушками».

«Кино мама всплакнула от счастья! Котики!» — написала Муцениеце, сопроводив пост эмодзи в виде сердца.

Недавно певец Григорий Лепс рассказывал, что планирует жениться на 18-летней Авроре Кибе летом 2025 года. Он называл девушку своей женой еще в сентябре. Затем исполнитель также выражал уверенность, что Киба родит ему детей.

Лепс признавался, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. Артист подчеркивал, что Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что ревновала Волю к партнершам по кадру.