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На Украине умерла вступившая в ВСУ бывшая стилистка Зеленского

В Житомире умерла от инфаркта вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского Рязанцева

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Aleksandr Gusev/Global Look Press via ZUMA Press

В Житомире умерла бывший стилист президента Украины Владимира Зеленского Александра Рязанцева, которая вступила в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным СМИ, она недавно встретила свое 40-летие. Однако, как заявили представители 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, 11 июня Рязанцева умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира. При этом источники утверждают, что женщину собирались переводить в другое подразделение, до ее перевода оставался один день.

Рязанцева известна тем, что до начала спецоперации на Украине работала стилистом и художником по костюмам на украинском телевидении. Женщина подбирала костюмы для актеров студии «Квартал 95», в том числе для Зеленского, до его политической карьеры.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая принимает участие в боевых действиях против армии России в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее пасынок Александра Сырского спрогнозировал судьбу главкома ВСУ.

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