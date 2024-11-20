Стало известно, что Большой театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 млн рублей

Большой театр продает билеты на спектакль «Щелкунчик» за 50 млн рублей для крупных корпоративных клиентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

По информации Telegram-канала, в массовую продажу билеты не поступят.

«Беспощадный пиарщик» также указывает на то, что на данный момент публичная продажа билетов на спектакли Большого театра на исторической сцене «загадочно обрывается» с 11 декабря. Канал предполагает, что все последующие даты декабря будут отведены на показ «Щелкунчика» для корпоративных клиентов.

«А это не менее 20 спектаклей. Таким образом, театр рассчитывает заработать около 1 млрд рублей», — сказано в посте.

В начале ноября народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что стоимость билетов на балетные постановки в театрах стала ненормальной. Он отметил парадоксальный факт, что, несмотря на порой пустующие ряды, цены постоянно растут. Также деятель культуры выразил мнение, что для поощрения посещения театров студентами необходимо создать отдельный проект.

Главный режиссер Чувашского государственного театра оперы и балета Андрей Цветков-Толбин позднее сообщил, что высокие цены на балетные постановки в РФ фиксируются только в отношении популярных произведений.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут закрыть кинотеатр с запретом на еду.