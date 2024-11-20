Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге могут закрыть кинотеатр с запретом на еду

Управляющий кинотеатра Angleterre Cinema Lounge заявил о возможном закрытии

close
Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге могут закрыть кинотеатр Angleterre Cinema Lounge, рассказал изданию «Фонтанка» управляющий кинозалом Станислав Ершов.

По словам Ершова, кинотеатр закроется 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». При этом гостиница расторгла с оператором договор аренды.

Angleterre Cinema Lounge планирует договориться с новым арендатором — ресторанной группой «Счастье», однако последняя не приняла окончательного решения о том, хочет ли сохранить кинотеатр.

Кинотеатр в гостинице «Англетер» работает с 2013 года, в зале показывают фестивальное и авторское кино с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами. В Angleterre Cinema Lounge действует запрет на еду в зале.

Накануне в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что в российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей.

До этого сообщалось, что в первую неделю августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры теряют деньги, несмотря на большую долю иностранных фильмов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами