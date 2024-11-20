В Петербурге могут закрыть кинотеатр с запретом на еду

В Петербурге могут закрыть кинотеатр Angleterre Cinema Lounge, рассказал изданию «Фонтанка» управляющий кинозалом Станислав Ершов.

По словам Ершова, кинотеатр закроется 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». При этом гостиница расторгла с оператором договор аренды.

Angleterre Cinema Lounge планирует договориться с новым арендатором — ресторанной группой «Счастье», однако последняя не приняла окончательного решения о том, хочет ли сохранить кинотеатр.

Кинотеатр в гостинице «Англетер» работает с 2013 года, в зале показывают фестивальное и авторское кино с оригинальной аудиодорожкой и русскими субтитрами. В Angleterre Cinema Lounge действует запрет на еду в зале.

Накануне в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что в российских кинотеатрах необходимо повысить цены на билеты до 400 рублей.

До этого сообщалось, что в первую неделю августа средняя цена билета в российские кинотеатры составила 401,8 рубля.

Ранее стало известно, что российские кинотеатры теряют деньги, несмотря на большую долю иностранных фильмов.