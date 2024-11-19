Оксимирон отменил гастрольный тур по Европе

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о переносе гастрольного тура DOLCE VITA.

Оксимирон отменил все концерты на 2025 год по состоянию здоровья. Исполнитель планирует провести их в 2026-м. Билеты на выступления останутся действительными на новые даты, которые объявят позже. По словам артиста, по всем вопросам, связанным с билетами, поклонникам помогут по месту приобретения.

«Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — поделился рэпер.

Гастрольный тур должен был пройти с марта по май 2025 года. Артист должен был выступить в Брюсселе, Лиссабоне, Барселоне, Париже, Вене, Цюрихе, Варшаве, Вильнюсе, Праге, Риге, Таллине, Хельсинки, Берлине, Амстердаме, Лондоне, Торонто, Майами, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лимасоле, Телави и Софии.

«DOLCE VITA TOUR — абсолютно новое шоу с атмосферой изобилия, роскоши и легкой тревоги. Новый EP, коллекция хитов и бриллианты, не вошедшие в мировой тур. К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!» — сообщалось в анонсе тура.

Ранее в Омске после протестов казаков отменили концерт Дианы Арбениной.