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Звезда «Суперстара» объяснила, почему вернулась в Россию после начала СВО

Певица Лика Стар заявила, что вернулась в Россию после начала СВО по зову сердца

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и продюсер Лика Стар заявила, что вернулась в Россию из Италии после 2022 года, поскольку «почувствовала зов сердца». Об этом исполнительница хита «Одинокая луна» сообщила Леди Mail.

По словам знаменитости, она не могла «отсидеться на Сардинии» во время СВО и посчитала необходимым поддержать «свою Родину в столь сложный период». Исполнительница вспомнила, что вернулась в Москву, будучи совершенно неподготовленной. Ей пришлось полгода жить в квартире у своей подруги Аллы и спать в гостиной на диване.

«Безусловно, сегодня я ни о чем не жалею. И даже горжусь своим поступком: уверена, я все сделала правильно. Эта ситуация с СВО дала мне понять, насколько сильно я люблю свою страну и свою родину», — подчеркнула артистка.

Певица Лика Стар прожила на итальянском острове Сардиния больше 20 лет. В Италии у нее родились трое детей, которые сейчас проживают вместе с отцом, бизнесменом Анджело Сеччи. В начале апреля 2024 года Стар уверяла, что все еще состоит в браке с мужем-итальянцем. Она пригрозила судом СМИ, которые распространяют заведомо ложную информацию о том, что певица «разведена и сбежала от мужа».

Ранее сообщалось, что на Баскова могут подать в суд.

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