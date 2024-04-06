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Звезда «Суперстара» отреагировала на слухи о разводе с итальянским мужем

Певица Лика Стар заявила, что все еще состоит в браке с итальянским мужем

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица и продюсер Лика Стар на шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказала об отношениях с итальянским мужем. Об этом пишет «СтарХит».

«Я, Павлова Лика Олеговна, творческий псевдоним Лика Стар, заявляют о том, что нахожусь в официальном браке с Анджело Сеччи с 2003 года. Все те, кто распространяют заведомо ложную информацию о том, что я разведена и сбежала от мужа, будут привлечены к ответственности», — заявила Стар.

Она также расплакалась, когда телеведущая спросила ее о дочери, которая осталась в Италии. В новом выпуске звезда 90-х расскажет, почему решила вернуться в Россию после нескольких лет жизни в Италии. Лика Стар также ответит на вопросы о конфликте с Аллой Пугачевой: певица считает, что Примадонна помешала развитию ее карьеры из-за романа с Владимиром Пресняковым, который на тот момент был женат на Кристине Орбакайте.

Ранее телеведущий Такменев анонсировал шоу «ВИА Суперстар» с музыкальными группами.

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