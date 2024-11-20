Актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной

Актер Александр Панкратов-Черный признался, что придумал своей коллеге Светлане Светличной прозвище Светлячок. Об этом он рассказал 360.ru на церемонии прощания с ней.

Артист уточнил, что уже забыл обстоятельства, при которых он познакомился с актрисой. Однако, по его словам, это было «очень-очень давно».

«Редко встречались, но каждая встреча была доброй и веселой. Я говорил, что кликуху придумал ей — Светлячок. Она говорила, что светлячок хорошо светится, но ведь он маленький. Отвечал: «Но темнота-то большая, поэтому и маленький светлячок бесценен», — рассказал Панкратов-Черный.

Актер добавил, что он всего поражался тому, насколько жизнерадостной была Светличная.

Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

В последнее время, утверждал Telegram-канал Mash, звезда «Бриллиантовой руки» жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле, не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала.

20 ноября в московском Доме кино началась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР. Первыми на прощание пришли сын актрисы, ее внучка и коллеги. В центре холла установили большой портрет артистки, все желающие могут подойти и почтить память актрисы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о личной жизни и карьере артистки.