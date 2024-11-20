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Полину Гагарину вывел из себя вопрос о бриллиантах: «Какая паль?»

Певица Полина Гагарина возмутилась, что ее бриллианты назвали палью

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Пресс-служба артиста

Певица Полина Гагарина возмутилась утверждением телеведущего Георгия Иващенко о том, что бриллианты на ее кольце ненастоящие. Об этом сообщает «СтарХит».

В опубликованном изданием ролике Иващенко изначально беседовал с артисткой о ее наряде, а затем решил проверить качество украшений Гагариной с помощью специального прибора. Тот показал, что алмазы ненатуральные. Продюсер заявил, что артистка надела «паль».

«Какая паль?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь! Ты стоишь на моем платье!» — эмоционально сказала Гагарина.

Недавно стало известно, что гонорар Полины Гагариной за съемки в рекламе составляет 11 млн рублей, а права на размещение стоят 22 млн рублей за месяц и 45 млн рублей за полгода.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что певица отказалась от 12-летнего виски, шампанского Ruinart стоимостью 25 тыс. рублей и бутылки коньяка Courvoisier VSOP в обновленном райдере. Еще полгода назад напитки были в нем указаны. Издание связало нововведение Гагариной со скандалом, в который попала певица Глюкоза в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Витас снизил ценник на концерты после операции.

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