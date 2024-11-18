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Из райдера Гагариной пропал 12-летний виски после скандала с Глюкозой

Baza: певица Гагарина убрала из райдера крепкий алкоголь на фоне скандалов звезд

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Певица Полина Гагарина убрала крепкий алкоголь из райдера, хотя еще полгода назад ряд спиртных напитков был в нем указан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, исполнительница отказалась от 12-летнего виски, шампанского Ruinart стоимостью 25 тыс. рублей и бутылки коньяка Courvoisier VSOP. При этом Гагарина все еще просит организаторов предоставить ей в гримерку две бутылки вина: красного Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard и белого Jean-Marie Reverdy Charme de Loire Sauvignon Blanc.

Издание связывает нововведение в райдере Гагариной со скандалом, в который попала певица Глюкоза в Красноярске. На концерте поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Среди других требований Гагариной: кофемашина и зерна к ней, чай черный и зеленый, сахар, 4 банки кокосовой воды, пакет соевого молока, плитка шоколада Ritter Sport, тарелки (фруктовая, мясная, сырная и овощная) и вода без газа.

Также Baza раскрывает, что гонорар Полины Гагариной за съемки в рекламе составляет 11 млн рублей, а права на размещение стоят 22 млн рублей за месяц и 45 млн рублей за полгода.

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