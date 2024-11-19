Группа «На-На» ответила, почему Алибасова не было на прощании с Левкиным

Основателя и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова не было на прощании с бывшим участником коллектива Владимиром Левкиным, потому что у него возникли проблемы со здоровьем. Об этом 360.ru рассказал участник группы Владимир Политов.

По его словам, продюсер «не очень хорошо себя чувствует». При этом Политов отказался отвечать на вопрос о том, простил ли Алибасов Левкина за то, что тот покинул коллектив на пике его популярности в августе 1998 года.

«Это вопрос к Бари Каримовичу», — сказал он.

Музыкант также отметил, что у участников группы не было никаких обид в его сторону.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могло стать онкологическое заболевание лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ранее группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина.