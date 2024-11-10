Экс-солист группы «На-на» назвал Пахмутову «кормилицей молодых музыкантов»

Бывший солист поп-группы «На-На» Владимир Левкин посетил концерт в Большом театре, посвященный 95-летию композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщает kp.ru.

Левкин назвал композицию «Надежда» Пахмутовой любимой песней своей семьи, которую он, жена и дочь нередко исполняют хором. Также музыкант добавил, что большинство российских исполнителей учились на песнях народной артистки СССР.

Певец вспомнил, как в молодости выступал в ресторанах и поделился, что гости обязательно заказывали две-три песни Александры Пахмутовой.

«Спасибо ей за то, что помогала выживать бедным молодым музыкантам. Была нашей кормилицей», — заявил Левкин.

9 ноября 2024 года композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполнилось 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие-многие другие.

Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

Ранее стало известно, что Путин присвоил Пахмутовой звание Героя труда.