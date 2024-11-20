Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Василий Ливанов попросил выписать его из больницы

SНОТ: актер Ливанов отказался от лечения в хирургическом отделении

close
Антон Белицкий/РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным издания, у Ливанова, госпитализированного 13 ноября, диагностировали язву желудка с кровотечением. Актер, уточняет источник издания, побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии и обошелся без операций.

18 ноября Ливанова перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, однако 89-летний актер якобы от них отказался и попросил выписать его домой. Врачи оформили письменный отказ и выписали актера с рекомендациями по домашнему лечению.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее источники заявляли, что у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами