Василий Ливанов попросил выписать его из больницы

Народный артист РСФСР Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным издания, у Ливанова, госпитализированного 13 ноября, диагностировали язву желудка с кровотечением. Актер, уточняет источник издания, побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии и обошелся без операций.

18 ноября Ливанова перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, однако 89-летний актер якобы от них отказался и попросил выписать его домой. Врачи оформили письменный отказ и выписали актера с рекомендациями по домашнему лечению.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее источники заявляли, что у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств.