Николай Басков обматерил фониатра в шоу

Певец и телеведущий Николай Басков устроил скандал с фониатром Львом Рудиным в шоу «Ну-ка, все вместе!». Ролик с конфликтом опубликовало издание Super.

В видео Сергей Лазарев прыгал через ряды, чтобы лично нажать кнопки Рудина, так как не был согласен с его решением об Арпи Апкарян. Мужчина отказался поддержать конкурсантку, и та могла лишиться возможности получить 100 баллов и победить. Затем Басков начал возмущаться и послал фониатра матом. Телеведущий остался недоволен тем, что мужчина на него кричит.

Рудин считает, что со своей стороны ничего плохого или хорошего Баскову не сказал. Он также уверил, что не кричал на артиста. Он говорил с такой громкостью, чтобы ведущий услышал его без микрофона.

«Озвучить съемочную студию, понятно, можно только микрофоном или моим поставленным голосом! Вот и вся история. Николай Викторович же позволил себе то, что все пытались замять! И я тоже… Но история получила продолжение, к сожалению. К чему это приведет теперь, пока неясно», — рассказал фониатр.

Ранее Прохор Шаляпин вступился за Сергея Лазарева после скандала на телешоу.