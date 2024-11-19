Звезда «Уральских пельменей» рассказал, чему Масляков научил коллектив

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев признался в интервью Андрею Пределину, что руководитель КВН Александр Масляков научил коллектив проще относиться к вырезанным шуткам.

По словам Исаева, Масляков часто браковал ту или иную сцену на выход в эфир. Таким образом «Уральские пельмени» стали проще относиться к невошедшим номерам.

«Достаточно много он вырезал, и тебе казалось: «Блин, мы с этим разнесли бы!», а потом ты понимаешь: «Да, молодец», — поделился комик.

Команда КВН «Уральские пельмени» была основана в 1993 году. В 2000 году она стала чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2009-м юмористы оттуда основали одноименное юмористическое шоу. В программе участвовали комики Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Светлаков.

В марте Сергей Светлаков опроверг, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за Comedy Club.Юморист объяснил, что был вынужден покинуть коллектив в связи с конфликтом с одним из участников. Артист уточнил, что сейчас этого человека тоже нет в команде. Он не раскрыл его имя.

Ранее «Уральские пельмени» признались в пьяных выступлениях.