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Звезда «Уральских пельменей» рассказал, чему Масляков научил коллектив

Юморист Исаев: Александр Масляков научил проще относиться к вырезанным шуткам

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РИА «Новости»

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев признался в интервью Андрею Пределину, что руководитель КВН Александр Масляков научил коллектив проще относиться к вырезанным шуткам.

По словам Исаева, Масляков часто браковал ту или иную сцену на выход в эфир. Таким образом «Уральские пельмени» стали проще относиться к невошедшим номерам.
«Достаточно много он вырезал, и тебе казалось: «Блин, мы с этим разнесли бы!», а потом ты понимаешь: «Да, молодец», — поделился комик.

Команда КВН «Уральские пельмени» была основана в 1993 году. В 2000 году она стала чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2009-м юмористы оттуда основали одноименное юмористическое шоу. В программе участвовали комики Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Светлаков.

В марте Сергей Светлаков опроверг, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за Comedy Club.Юморист объяснил, что был вынужден покинуть коллектив в связи с конфликтом с одним из участников. Артист уточнил, что сейчас этого человека тоже нет в команде. Он не раскрыл его имя.

Ранее «Уральские пельмени» признались в пьяных выступлениях.

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