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Светлаков раскрыл, почему ушел из «Уральских пельменей»

Комик Светлаков сообщил, что ушел из «Уральских пельменей» из-за конфликта с участником

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Комик и актер Сергей Светлаков опроверг в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за Comedy Club.

Светлаков объяснил, что был вынужден покинуть коллектив в связи с конфликтом с одним из участников. Артист уточнил, что сейчас этого человека тоже нет в команде. Он не раскрыл его имя.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это было сказано в лицо», — поделился шоумен.

Светлаков подчеркнул, что другие участники были против его ухода, но к тому моменту он уже принял решение.

Светлаков принимал участие в команде КВН «Уральские пельмени» с 2000 по 2009 год. В 2000 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2009-м основала одноименное юмористическое шоу. В программе участвовали комики Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В ноябре 2023 года Андрей Рожков признался, что однажды подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым. Потасовка случилась на свадьбе юмориста Дмитрия Брекоткина. Комик отметил, что не помнит, почему началась драка. Он объяснил, что на тот момент коллеги уже напились.

Ранее Светлаков заявил, что скандалы Кологривого могут быть пиаром.

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