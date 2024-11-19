Новая солистка группы «Город 312» перепела хит «Вне зоны доступа»

Группа «Город 312» выступила на вечеринке в честь 26-летия издания Woman.ru в Москве с новой солисткой Дианой Макаровой. Об этом сообщает «СтарХит», публикуя ролик с выступления в своем Telegram-канале.

На мероприятии коллектив исполнил старые хиты «Останусь» и «Вне зоны доступа», а также поделился новой композицией. В комментариях интернет-пользователи не сошлись во мнении относительно новой вокалистки группы: некоторые посчитали, что Макарова «не дотягивает до оригинала», а другие, напротив, отметили ее шикарный голос.

«Новая солистка просто огонь! Внешность, голос, подача шикарные!»; «Слабоват голосок. А жестикуляции много, может, потому что нервничает. Но это все вместе напрягает»; «Лучше Айи никто не споет», — написали под постом.

В середине марта сообщалось, что певицу Аю сменила звезда шоу «Голос» Диана Макарова в составе группы «Город 312». Причиной стало то, что певица трижды переболела коронавирусом. Заболевание артистка перенесла очень тяжело — несколько раз у нее были поражены легкие.

Макарова является обладательницей исполнительских призов «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие. В 2023 году Макарова пришла на шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной.

Ранее победитель «Голоса» рассказал, как получил выстрел в живот.