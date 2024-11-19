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Победитель «Голоса» рассказал, как получил выстрел в живот

Певец Санденс Хед рассказал, что после выстрела в живот его спас незнакомец

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Sundance Head/X

Победитель американского вокального конкурса «Голос» Джейсон «Санденсу» Хед рассказал, как получил выстрел в живот неподалеку от своего ранчо в Техасе. Об этом сообщает People.

По словам агента кантри-певца Трея Ньюмана, мужчина охотился в одиночку 15 ноября, когда по случайности получил выстрел в живот.

46-летний певец обратился к своим подписчикам Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и назвал инцидент одним из самых безумных в своей жизни.

«Мне очень больно. Я случайно получил пулю в живот. Я был один», — поделился он.

По словам Хеда, его спасли два незнакомца, без помощи которых он бы истек кровью. При этом, уточнил музыкант, несколько водителей проехали мимо, хотя видели его состояние.

Известно, что после инцидента мужчина сам вызвал спасателей.

Санденс Хед впервые вышел на большую сцену в шоу «Американский идол» в 2007 году и дошел до полуфинала. Он выиграл американский «Голос» в 2016 году.

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