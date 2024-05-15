Сооснователь «Города 312» рассказал, почему было решено сменить солистку группы

Солистку группы «Город 312» Аю (настоящее имя Светлана Назаренко) решили временно заменить на другую исполнительницу на фоне того, что певица переболела коронавирусом и три раза перенесла очень тяжело с поражением легких. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал сооснователь коллектива Дмитрий Притула.

«И потом, конечно, это сказалось. Вот и мы думали, что она восстановится. Ну, месяц, ну два. Мы все ждали, взяли паузу полгода. Потом понимаем, что уже близится к году. Ну, сложно все, сложно, пока она на пути к восстановлению», — сказал музыкант.

По его словам, Ае помогают восстанавливаться лучшие врачи, однако, пока она не может вернуться на сцену. Появление новой исполнительницы поможет группе продолжить существовать, а также обеспечить лечение Назаренко. Однако важно, чтобы новая солистка не потерялась на фоне прошлых успехов группы, отметил Назаренко.

«Ая планку задала такую мощнейшую. Ладно, голос, все понимают, что у нее диапазон, техника. Но самое главное, она передает это еще очень эмоционально, мощно, очень мощно. Очень мощно держит зал. В ней столько энергетики, правильной, классной», — отметил он.

В середине марта сообщалось, что Аю сменила звезда шоу «Голос» Диана Макарова. Она является обладательницей исполнительских призов «Галактика талантов», «Парад солистов», «Звездная Таврида» и другие. В 2023 году Макарова пришла на шоу «Голос» и попала в команду к Полине Гагариной.

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