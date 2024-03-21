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Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина

В Гурзуфе актер Жигунов с женой Викторией восстановили музей художника Коровина

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Евгений Биятов/РИА Новости

Дом-музей русского художника Константина Коровина открылся в Гурзуфе после восстановления, инициированного супругами Сергеем и Викторией Жигуновыми. Об этом сообщает РИА Новости.

Виллу «Саламбо», построенную Коровиным, выделили актеру и продюсеру Жигунову вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.

«С этой территории мы вывезли 16 грузовиков мусора. Все было разбито и уничтожено», — делится директор музея Виктория Жигунова, вспоминая, что из здания пришлось выводить плесень и грибок.

В музее работают четыре комнаты, в каждой из которых звучат музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым. Виктория Жигунова отметила, что после наступления слепоты художник стал писать книги.

Коровин построил дачу с мастерской в Гурзуфе в 1912 году, рядом был построен доходный дом для сдачи квартир постояльцам. Виллу художник назвал «Саламбо» в честь романа Густава Флобера и одноименного балета в Большом театре. Здание много лет провело на балансе Союза художников Украины.

В 2023 году Жигунов начал в Крыму съемки фильма «Три друга, клад и Матрос Кошка», съемки, в частности, проходили на вилле Коровина.

Накануне в Крыму выразили опасения за судьбу «скифского золота».

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