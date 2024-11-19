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Дунаевский рассказал о суде из-за молока «33 коровы»

Композитор Дунаевский признался, что проиграл суд с производителем молока «33 коровы»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На Первом открытом фестивале «Музыка и кино» в Туле композитор Максим Дунаевский получил приз «За выдающийся вклад в Киномузыку» и пообщался со зрителями. В частности, пишет «Вечерняя Москва», 79-летний Дунаевский рассказал о суде из-за молока «33 коровы».

По словам Дунаевского, однажды он увидел в магазине продукты Московского молочного завода, называющиеся, как его песня из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» Автор подал в суд и проиграл.

«Судья так объяснил: 33 — это цифра. «Коровы» — слово. Мелодии нет — значит, это не марка, не бренд», — вспоминает он.

Утром после проигрыша в суде Дунаевский обнаружил под дверью квартиры ящик с молочными продуктами «33 коровы» — молоком, маслом, сметаной, кефиром.

«Видимо, директору завода стало все-таки неудобно, и он решил таким образом компенсировать нам моральный ущерб. Так много было всего, что мы раздали друзьям», — говорит Дунаевский.

Накануне сообщалось, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину доставят в суд по делу об авторских правах.

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