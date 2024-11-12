«Ободрали как липку»: Федосееву-Шукшину доставят в суд по делу об авторских правах

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставят в суд для дачи показаний по делу о разделе авторских прав на произведения Василия Шукшина — ее мужа. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам адвоката Юлии Вербицкой Линник, весной 2019 года к актрисе обратилась ее дочь с просьбой подписать документ, разрешающий ей распоряжаться наследием Шукшина. В феврале 2024 года другая дочь актрисы Ольга подала на Марию иск в суд, поскольку считает, что мать не понимала, под какими бумагами ставит подпись.

«Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали», — перечисляет она.

При этом, уверяет Ольга, Мария не помогает матери финансово и морально.

86-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину будут допрашивать в суде 19 декабря.

Накануне дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, что у актрисы нет ухудшений состояния здоровья.

Накануне сообщалось, что дочь Марии Шукшиной перестала общаться с матерью из-за бодибилдинга.