У Милохина могут арестовать счета в России из-за песни «Владимир Путин — молодец!»

Певец Олег Лихачев выиграл суд против блогера Дани Милохина, который в 2020 году использовал в своем ролике его композицию «Владимир Путин — молодец!». Об этом артист сообщил mk.ru.

По словам Лихачева, суд обязал Милохина выплатить ему 400 тыс. рублей моральной компенсации по иску об авторских правах. Исполнитель добавил, что сейчас судебные приставы Оренбурга уже возбудили исполнительное производство против тиктокера.

«Арест карточек, счетов, ограничение выезда за границу — это реальность Милохина. <...> Теперь если Даня прилетит в Россию, то обратно в теплые края не вернется, пока не выплатит компенсацию. И служба в армии ему обеспечена!» — заявил Лихачев.

Блогер Даня Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец. 6 ноября сообщалось, что блогера могут привлечь к ответственности из-за неявки в военкомат.

Ранее покинувшая Россию комикесса рассказала, что иногда плачет из-за эмиграции.