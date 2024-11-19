Китайская певица стала победительницей российского реалити-шоу

В финале международного сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов. Китайский сезон» победителями стали российский кардиохирург Дмитрий Огнерубов и китайская певица, актриса и артистка мюзиклов Люй Юань. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Пара забрала главный приз — 6 миллионов рублей.

По словам Огнерубова, от съемок в Вологде он остался в восторге и теперь надеется и дальше взаимодействовать с китайскими участниками — например, в рамках бизнеса.

«Было интересно посмотреть, как играют ребята из Китая, какая стратегия у них была. Также понравилось их философское отношение к жизни», — признался он.

Люй Юань добавила, что став победительницей, испытала не радость, а облегчение.

«Мне больше не нужно было беспокоиться о том, что каждый день за меня будут голосовать. В тот момент, когда прогремел салют, я чувствовала себя невероятно и не могла поверить, что я действительно выиграла, я действительно сделала это и доказала себе, что могу!» — поделилась она.

Накануне боец поп-ММА и известный блогер Евгений Ершов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самом сложном моменте во время участия в шоу ТНТ «Вызов. Китайский сезон».

Ранее «Газета.Ru» побывала на съемках «Вызова».