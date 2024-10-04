«Медведева волевая, но в то же время женственная»: интервью с бойцом ММА Ершовым

«Китайцы воспринимались как дружелюбные братики, между собой соревновались русские»
— Вы участвуете в шоу ТНТ «Вызов», где российские участники объединяются с китайскими и преодолевают множество испытаний в паре. Каково вам было соревноваться с соперниками из Китая?
— А мы как будто бы с ними и не соревновались. По крайней мере, такой мысли, что китайцы — наши соперники, не было. Они воспринимались нами как братики дружелюбные, а соревновались, как мне кажется, чисто между собой российские участники. Может быть, китайцы также соревновались между собой, но у нас соревновательный момент был между нашими — русскими. С китайцами соревноваться было весело, потому что они смешные, ты не знаешь, чего от них ожидать, что они исполнят. Было интересно!
— Разница менталитетов усложняла процесс съемок? Или с иностранными участниками удалось найти общий язык?
— Разница в менталитетах не чувствовалась, потому что это соревнования. Менталитет больше проявляется в повседневной жизни, и когда он проявлялся, то трудностей не доставлял. Трудности доставляла только острая китайская еда. Все остальное было забавно и интересно. Не знаю, кому это может быть трудно. Это необычно, это другие люди, другой мир как будто.
— Что стало самым сложным во время съемок?
— Северная вологодская погода. Я помню еще с Карелии: с первого сезона «Вызова» что-то с этой погодой не заладилось! Потому что, когда светит солнце, — невыносимая жара, ты потеешь, но стоит только солнцу скрыться, сразу наступает холод и ты промерзаешь.
Так как мы жили в прозрачных домиках, то они превращались днем в парилку. Это было ужасно жаркое место, находиться там было просто невозможно.
Можно было существовать только в тени, и вообще в лагере жить было трудно из-за погоды. Все испытания воспринимались наградой, сразу просыпался азарт. Возможно, только я так воспринимал погодные условия. Но могу сказать, что все люди, которые были на проекте, и все ситуации, которые происходили, нивелировали эти трудные моменты.
Шоу «Вызов. Китайский сезон»Пресс-служба ТНТ
«Жене Медведевой при том, что она волевая, удалось остаться женственной»
— Какие впечатления у вас остались от взаимодействия с ведущим Дмитрием Губерниевым?
— Мы с Димой Губерниевым дружим, я его обожаю. Он как-то моей маме сказал, что мог бы быть моим отцом. Мы с ним очень похожи в плане того, что можем показать себя, подколоть, подшутить, навести суету. Дима — это one love!
— В предыдущих шоу вы шли напролом ради победы и были готовы применить хитрость и обман, из-за чего не всегда удавалось установить хорошие отношения с участниками. Вы придерживались этой тактики в шоу «Вызов. Китайский сезон»?
— Нет, в этом сезоне мне было плевать на победу. Я пришел и сразу сказал, что будем играть честно, никаких козней я строить не буду, но как оказалось, такие мысли были только у меня. И другая часть русской команды, наоборот, решила придерживаться этой тактики, потому что они смотрели предыдущие шоу, особенно с моим участием, и думали, что здесь будет так же. И начали крысиную возню, но вот кто это начал, узнаете посмотрев новый сезон реалити «Вызов».
— Какие отношения у вас сложились с участниками из звездной команды и команды интеллектуалов с нашей и китайской сторон? Удалось ли с кем-то подружиться?
— Я подружился со всеми звездами: Анжеликой Стубайло, Антоном Пануфником, Пашей Комаровым, Машей Кравченко. The Best люди просто! Также невероятно крутая девочка Яна Миняйло, которая занимается космонавтикой. Очень ранимый, но при этом волевой человек. А с китайцами я сдружился со всеми: Ли Чжихао и Юй Хаовэнь — два моих фаворита. С Ян Цзиньюй из моей команды мы очень сдружились и до сих пор переписываемся.
— Вы участвовали в разных реалити. Какое было самым сложным?
— Самым сложным для меня были «Новые звезды в Африке», потому что там мы практически голодали. И это перенести, лично мне, было сложнее всего. Ежедневно мы ели только бобы или маис. Причем все это было пустое, без соли и специй, на воде.
— Какие впечатления у вас остались от Вологды?
— Очень крутое историческое место! Я попал просто, как будто в свои родные дворики Ставрополя, Волгограда, в которых в детстве был. Но как они привыкли к такой переменчивой погоде, я не знаю.
— В 2022 году вы участвовали в первом сезоне шоу «Вызов» в Карелии и дошли до финала. Как пригодился опыт во время съемок нового сезона?
— Никак, потому что в итоге третий сезон «Вызова» оказался как будто совсем другим шоу!
— Какие впечатления у вас остались от взаимодействия с известной фигуристкой Евгенией Медведевой в том сезоне шоу «Вызов»?
— Женя Медведева — очень хорошая, волевая девочка, спортсменка, фигуристка. Я знаю, как они страдают на пути к своей цели. А Жене при том, что она волевая, удалось остаться еще и очень женственной.
«Не хотелось укладывать Емельяненко, потому что это кумир детства»
— Вы сами серьезно занимаетесь спортом и участвуете в поединках ММА. С кем из звезд спорта и шоу-бизнеса вы хотели бы встретиться в октагоне?
Абсолютно любой медиаперсонаж может кинуть мне вызов. И с вероятностью в 99% я отвечу на него согласием. Просто нет в медиасфере ребят, которые могли бы мне сейчас составить хоть какую-то оппозицию.
— Вы практически уничтожили на ринге Александра Емельяненко, однако неожиданно проиграли, пропустив болевой прием. Это было самое обидное поражение в вашей карьере?
— Нет, это не было самым обидным поражением в моей карьере, но это был самый обидный бой, потому что все все видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это все же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства.
— Хотели бы вы провести матч-реванш с Емельяненко?
— Да, хочу сделать реванш, и мне он был обещан, но они по итогу соскочили.
— Вы также провели громкий бой с Артемом Тарасовым, который завершился массовой потасовкой. Что произошло в том эпизоде? Жалеете ли вы, что сорвались на соперника?
— Нет, не жалею. Он меня ударил после остановки боя. Я же не терпила, чтобы терпеть такое. Обидно, что промахнулся по Артему и попал в глаз судье.
— Планируете ли освоить, какие-то другие виды спорта?
— Да, сейчас я осваиваю баскетбол.
— Вы активно развиваете музыкальную карьеру. С кем из популярных артистов вы хотели бы сделать совместный трек и снять клип и почему?
— Пока нет такого желания, потому что у меня нет трека, который я хотел бы сделать совместно. Когда я сделаю еще одну громкую песню, буду об этом думать. С кем бы я сейчас ни сделал фит, я буду на втором месте. А мне это неинтересно.
— Вашим самым популярным клипом является «Заплетай», снятый совместно с Романом Каграмановым. Как началось ваше сотрудничество с известным телеведущим?
— С Ромой мы дружим с 2018 года, когда я только попал в блогинг-сферу. Просто в моменте решили сделать совместную песню. Все придумалось в формате дружеского диалога.