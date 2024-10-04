«Медведева волевая, но в то же время женственная»: интервью с бойцом ММА Ершовым Боец поп-ММА Ершов назвал фигуристку Медведеву волевой и женственной

Боец поп-ММА и известный блогер Евгений Ершов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самом сложном моменте во время участия в шоу ТНТ «Вызов. Китайский сезон», объяснил, почему не стал добивать в октагоне Александра Емельяненко, восхитился женственностью Евгении Медведевой и сообщил, чем он сильно похож на Дмитрия Губерниева.

«Китайцы воспринимались как дружелюбные братики, между собой соревновались русские»

— Вы участвуете в шоу ТНТ «Вызов», где российские участники объединяются с китайскими и преодолевают множество испытаний в паре. Каково вам было соревноваться с соперниками из Китая?

— А мы как будто бы с ними и не соревновались. По крайней мере, такой мысли, что китайцы — наши соперники, не было. Они воспринимались нами как братики дружелюбные, а соревновались, как мне кажется, чисто между собой российские участники. Может быть, китайцы также соревновались между собой, но у нас соревновательный момент был между нашими — русскими. С китайцами соревноваться было весело, потому что они смешные, ты не знаешь, чего от них ожидать, что они исполнят. Было интересно!

— Разница менталитетов усложняла процесс съемок? Или с иностранными участниками удалось найти общий язык?

— Разница в менталитетах не чувствовалась, потому что это соревнования. Менталитет больше проявляется в повседневной жизни, и когда он проявлялся, то трудностей не доставлял. Трудности доставляла только острая китайская еда. Все остальное было забавно и интересно. Не знаю, кому это может быть трудно. Это необычно, это другие люди, другой мир как будто.

— Что стало самым сложным во время съемок?

— Северная вологодская погода. Я помню еще с Карелии: с первого сезона «Вызова» что-то с этой погодой не заладилось! Потому что, когда светит солнце, — невыносимая жара, ты потеешь, но стоит только солнцу скрыться, сразу наступает холод и ты промерзаешь.

Так как мы жили в прозрачных домиках, то они превращались днем в парилку. Это было ужасно жаркое место, находиться там было просто невозможно.

Можно было существовать только в тени, и вообще в лагере жить было трудно из-за погоды. Все испытания воспринимались наградой, сразу просыпался азарт. Возможно, только я так воспринимал погодные условия. Но могу сказать, что все люди, которые были на проекте, и все ситуации, которые происходили, нивелировали эти трудные моменты.

close Шоу «Вызов. Китайский сезон» Пресс-служба ТНТ

«Жене Медведевой при том, что она волевая, удалось остаться женственной»

— Мы с Димой Губерниевым дружим, я его обожаю. Он как-то моей маме сказал, что мог бы быть моим отцом. Мы с ним очень похожи в плане того, что можем показать себя, подколоть, подшутить, навести суету. Дима — это one love!

— В предыдущих шоу вы шли напролом ради победы и были готовы применить хитрость и обман, из-за чего не всегда удавалось установить хорошие отношения с участниками. Вы придерживались этой тактики в шоу «Вызов. Китайский сезон»?

— Нет, в этом сезоне мне было плевать на победу. Я пришел и сразу сказал, что будем играть честно, никаких козней я строить не буду, но как оказалось, такие мысли были только у меня. И другая часть русской команды, наоборот, решила придерживаться этой тактики, потому что они смотрели предыдущие шоу, особенно с моим участием, и думали, что здесь будет так же. И начали крысиную возню, но вот кто это начал, узнаете посмотрев новый сезон реалити «Вызов».

— Какие отношения у вас сложились с участниками из звездной команды и команды интеллектуалов с нашей и китайской сторон? Удалось ли с кем-то подружиться?

— Я подружился со всеми звездами: Анжеликой Стубайло, Антоном Пануфником, Пашей Комаровым, Машей Кравченко. The Best люди просто! Также невероятно крутая девочка Яна Миняйло, которая занимается космонавтикой. Очень ранимый, но при этом волевой человек. А с китайцами я сдружился со всеми: Ли Чжихао и Юй Хаовэнь — два моих фаворита. С Ян Цзиньюй из моей команды мы очень сдружились и до сих пор переписываемся.

— Вы участвовали в разных реалити. Какое было самым сложным?

— Самым сложным для меня были «Новые звезды в Африке», потому что там мы практически голодали. И это перенести, лично мне, было сложнее всего. Ежедневно мы ели только бобы или маис. Причем все это было пустое, без соли и специй, на воде.

— Какие впечатления у вас остались от Вологды?

— Очень крутое историческое место! Я попал просто, как будто в свои родные дворики Ставрополя, Волгограда, в которых в детстве был. Но как они привыкли к такой переменчивой погоде, я не знаю.

— В 2022 году вы участвовали в первом сезоне шоу «Вызов» в Карелии и дошли до финала. Как пригодился опыт во время съемок нового сезона?

— Никак, потому что в итоге третий сезон «Вызова» оказался как будто совсем другим шоу!

— Какие впечатления у вас остались от взаимодействия с известной фигуристкой Евгенией Медведевой в том сезоне шоу «Вызов»?

— Женя Медведева — очень хорошая, волевая девочка, спортсменка, фигуристка. Я знаю, как они страдают на пути к своей цели. А Жене при том, что она волевая, удалось остаться еще и очень женственной.

«Не хотелось укладывать Емельяненко, потому что это кумир детства»

— Вы сами серьезно занимаетесь спортом и участвуете в поединках ММА. С кем из звезд спорта и шоу-бизнеса вы хотели бы встретиться в октагоне?

Абсолютно любой медиаперсонаж может кинуть мне вызов. И с вероятностью в 99% я отвечу на него согласием. Просто нет в медиасфере ребят, которые могли бы мне сейчас составить хоть какую-то оппозицию.

— Вы практически уничтожили на ринге Александра Емельяненко, однако неожиданно проиграли, пропустив болевой прием. Это было самое обидное поражение в вашей карьере?

— Нет, это не было самым обидным поражением в моей карьере, но это был самый обидный бой, потому что все все видели. Я сделал то, что посчитал нужным. Не хотелось укладывать человека, потому что это все же кумир детства. Имя Саши Емельяненко я знаю с детства.

— Хотели бы вы провести матч-реванш с Емельяненко?

— Да, хочу сделать реванш, и мне он был обещан, но они по итогу соскочили.

— Вы также провели громкий бой с Артемом Тарасовым, который завершился массовой потасовкой. Что произошло в том эпизоде? Жалеете ли вы, что сорвались на соперника?

— Нет, не жалею. Он меня ударил после остановки боя. Я же не терпила, чтобы терпеть такое. Обидно, что промахнулся по Артему и попал в глаз судье.

— Планируете ли освоить, какие-то другие виды спорта?

— Да, сейчас я осваиваю баскетбол.

— Вы активно развиваете музыкальную карьеру. С кем из популярных артистов вы хотели бы сделать совместный трек и снять клип и почему?

— Пока нет такого желания, потому что у меня нет трека, который я хотел бы сделать совместно. Когда я сделаю еще одну громкую песню, буду об этом думать. С кем бы я сейчас ни сделал фит, я буду на втором месте. А мне это неинтересно.

— Вашим самым популярным клипом является «Заплетай», снятый совместно с Романом Каграмановым. Как началось ваше сотрудничество с известным телеведущим?

— С Ромой мы дружим с 2018 года, когда я только попал в блогинг-сферу. Просто в моменте решили сделать совместную песню. Все придумалось в формате дружеского диалога.