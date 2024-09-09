«Это Россия — мы всегда надеемся на «авось». Русские и китайцы сразятся на «Вызове» в Вологде Первый китайский сезон реалити-шоу «Вызов» выходит на ТВ

Третий сезон спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» стартует на ТНТ 10 сентября. В этом году вместе с российскими представителями шоу-бизнеса и талантливой молодежью из мира науки за приз в размере 10 млн рублей поборются участники из Китая. Проект снимали в Вологде, где много веков назад проходил Великий чайный путь из Китая в Европу. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках «Вызова», где пообщался с участниками и создателями шоу, а также встретился с ведущими — Дмитрием Губерниевым, Натальей Поповой и Фэйей Цзоу.

Суть проекта

Реалити-шоу «Вызов» — это спортивно-интеллектуальный проект, запущенный на ТНТ в 2022 году. В новом сезоне принимают участие 20 человек — 10 членов российской команды и 10 китайцев. В каждой команде — по пять селебрити и по пять представителей мира науки. Местом для съемок была выбрана Вологда, где в XVI-XIX веках проходил Великий чайный путь из Китая в Европу.

В окрестностях города для участников построили специальный лагерь с футуристичными шарообразными домиками, напоминающими глэмпинг. Там конкурсанты живут по нескольку человек в каждом корпусе, общаются между собой и сами готовят себе еду. По словам одного из организаторов проекта, в холодильниках для них всегда находятся мясо, рис, яйца, молоко, овощи и другие продукты.

Перед первым испытанием участники поделятся на пары, в которые войдут по одному представителю российской и китайской команд. В процессе реалити пары, показавшие худший результат на большом испытании, номинируются на выбывание — затем номинанты на «вылет» соревнуются между собой, и проигравшие покидают проект. В этом году перед участниками «Вызова» стоит более сложная задача — им необходимо не только лучше остальных пройти испытания в борьбе за победу, но и наладить коммуникацию со своим партнером в паре, не зная языка и подстраиваясь под незнакомый менталитет.

«В каждой паре в нашем шоу один участник из России и один участник из Китая. И главное здесь — их взаимодействие, а не соперничество», — объяснил продюсер шоу «Вызов» Всеволод Жаров.

Подробности испытаний пока не раскрываются, но организатор проекта сообщила, что больше всего впечатлило ее в предыдущем сезоне:

«Во втором сезоне у нас участники были на контейнере, который висел в порту над водой, и надо было спрыгнуть с платформы, держась за канат, а платформа — подвижная. В этом году испытания чуть полегче — центральной тематикой сезона стала коммуникация между российскими и китайскими участниками, поэтому мы добавили больше реалити».

Собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что лично для нее такой формат даже интереснее, поскольку больше внимания уделяется героям — у зрителей появится возможность лучше понять участников и выбрать, за кого болеть.

Команда из России

В российскую команду вошли танцовщик Антон Пануфник (победитель шоу «Танцы. Битва сезонов»), блогер Женя Ершов, актриса и звезда Comedy Woman Мария Кравченко, актер Павел Комаров (сериал «Жуки»), гимнастка и телеведущая Анжелика Стубайло (Матч ТВ, шоу «УТРО.ТНТ»), специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, пилот малой авиации и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, программист Анастасия Суворова, телеоператор Денис Шум и кардиохирург Дмитрий Огнерубов.

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«Я долгое время проработал в федеральном кардиоцентре Мясникова, защитил там кандидатскую, — рассказал Огнерубов. — Сейчас я работаю в частной клинике и занимаюсь стартапом — созданием браслета для остановки кровотечения после кардиохирургический операций. Это моя научная разработка, я уже вывел ее на рынок.

У меня есть опыт выступлений на ТВ и в прямых эфирах, но реалити для меня — это впервые. Я знаю, как в сердце человека вставлять металл, потому что учился этому 13 лет. Но как себя вести в шоу, что делать — мне пока непонятно. Чего уж греха таить, я здесь для пиара. Нужно продвигать кардиохирургию, чтобы повысить осведомленность людей о ней».

В свою очередь для уроженца Белоруссии Пануфника целью в «Вызове» стали новые знакомства и отдых. Он напомнил, что совсем недавно стал победителем реалити-шоу «Выживалити», где выиграл 9 млн рублей.

«Я здесь кайфую, не чувствую никакого давления. Я сюда пришел просто проходить испытания, веселиться и классно проводить время. Это как детский лагерь, только для взрослых», — объяснил танцовщик.

Самым эксцентричным участником шоу стал блогер Женя Ершов — для него это второй «Вызов». Китайские участники признались, что считают его самым сильным и немного пугающим из-за высокого роста и татуировок.

«Мне плевать вообще, как я выгляжу, я не контролирую речь, я настоящий. Я всегда говорил людям: не нравится — не общайтесь. Я не боюсь за свою репутацию. Раз все выбирают тактику героев, кто-то должен быть антигероем. Пускай это буду я, тем более что я по типажу подхожу, — сказал Ершов. — Если бы я был блондином, китайцы относились бы ко мне с бОльшим доверием, а так — побаиваются. Я научил свою партнершу из Китая отличать «лево», «право», «вперед» и «назад».

Команда из Китая

В китайскую команду вошли художница Цзэн Чэн Хань, чемпион по сборке кубика Рубика Ли Чжихао, исследователь ИИ Ян Цзиньюй, специалист по стоянию на бамбуке Ян Лю, фитнес-блогер Юй Хаовэнь, специалист по гражданскому строительству и гидросооружениям Мей Ао, актриса и певица Цинь Лулу, актриса, певица и артистка мюзиклов Лу Юань, телеведущий и художник Сун Цян и актер Лю Жань. По словам Лю Жаня, он был приятно удивлен развеиванию стереотипов о россиянах.

close ТНТ

«В Китае есть такое представление о русских, что это воинственная нация и все холодные, и закрытые. Но когда я сюда приехал, я понял, что все очень добросердечные и открытые. Так как я не знаю русского языка, я не мог общаться с российскими участникам на какие-то серьезные темы. Но спасибо моей партнерше, с которой я зачастую общался на языке жестов. Актерские навыки помогают мне владеть телом, что-то показывать жестами и быть открытым», — поделился Лю Жань.

Актер также отметил, что его впечатлили российские участницы: «Они сочетают в себе красоту и ум. В Китае у девушек модно быть тоненькими «белоручками», а здесь женщины красивые, умные, сильные и умеют это сочетать».

Ведущие

Чтобы участникам из Китая было комфортно адаптироваться к российским реалиям, в новом сезоне проекта тандем Дмитрия Губерниева и Натальи Поповой превратится в трио. В шоу пришла новая ведущая — актриса китайского происхождения Фэйя Цзоу.

«Для меня это первый опыт как ведущей, я очень волновалась в первый день съемок. Я постоянно боюсь подвести съемочную команду и стараюсь тщательно учить текст, который все время меняется — это такой бесконечный процесс. Мне Дима и Наташа сказали: «Расслабься, все хорошо, это Россия — мы всегда надеемся на «авось», и все проходит отлично». И я поняла, что, когда импровизируешь, получается живее и легче», — сказала Цзоу.

Она также призналась, что во время первой встречи испугалась блогера Женю Ершова:

«Сначала Ершов меня испугал — он такой большой и татуированный. Когда много татуировок, кажется, что человек либо криминальный, либо буйный и дерзкий. А когда он стал со мной общаться, я поняла, что он настолько комфортный, дружелюбный и приветливый! Его внутренний мир отличается от внешности».

По словам Дмитрия Губерниева, он благодарен телеканалу ТНТ за возможность снова вести это шоу — на этот раз в компании двух соведущих.

«Фэйя — настоящая фея. Она делает шоу еще более прекрасным, тем более что сезон — международный. И я не устаю учиться в свои без малого 50 лет этому упорству блестящей россиянки Натальи Поповой и великолепной китаянки. Они настолько разные, но в работе — одинаково упертые и профессиональные», — поделился Губерниев.

Как признался ведущий, сначала он скептически относился к российско-китайскому формату реалити и не понимал, как это будет выглядеть на экране — но с началом съемок изменил свое мнение.

«Сейчас я понимаю, что формат — действительно выдающийся. Идейный вдохновитель всего происходящего Костя Обухов — абсолютный гений. Хочется сказать спасибо команде Тины Канделаки за профессионализм и возможность быть здесь, потому что я впервые в Вологде и кайфую от происходящего здесь на природе, не хватает только речки. Я влюбился в Вологду, это великий город, прекрасный отель, замечательная кухня, приветливые люди», — поделился Губерниев.

Он также назвал китайский сезон проекта «небывалым событием» для российского телевидения и отметил, что присутствие друзей и партнеров из Китая выведет шоу на совершенно другой уровень.