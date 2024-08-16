В Белоруссии начали расследование дела против комика Славы Комиссаренко

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство против стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, он обвиняется в том числе в клевете в отношении президента республики Александра Лукашенко и в его оскорблении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Центральный районный отдел Следственного комитета Белоруссии по городу Минску начал заочное расследование 15 августа. Юморист обвиняется по трем статьям уголовного кодекса республики: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении президента страны, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в интернете, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления; публичное оскорбление главы государства.

Сам шоумен находится за пределами Белоруссии. В республике ему может грозить до шести лет лишения свободы.

В конце сентября 2023 года стало известно, что Комиссаренко женился. Пользователи соцсетей сразу же узнали, что его возлюбленная Юлия Шашкова раньше работала в вебкаме, и начали выкладывать ее архивные интимные фото. Юморист публично признался, что не знал о таком прошлом супруги. По словам шоумена, правда вскрылась во время медового месяца, но даже после этого модель пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

Ранее полиция сорвала концерт Славы Комиссаренко в Чехии.