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Бузова спровоцировала слухи о помолвке

Певица Ольга Бузова появилась с кольцом на безымянном пальце

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Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.

На днях экс-ведущая телестройки «Дом-2» рассекретила свои отношения. Она снялась в объятиях мужчины. Личность самого избранника артистка раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва.

Новую публикацию Бузова сопроводила фразой: «Конечно, да!» При этом она не подтвердила, что помолвлена. Telegram-канал «Светские хроники» предположил, что артистка «продолжает раскручивать тему отношений» на фоне романов блогерш Ксении Бородиной и Айзы.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольный трек «Под звуки поцелуев».

Певица была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Лерчек обратилась к бывшему мужу после развода.

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