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Люся Чеботина рассказала, за что никогда не простит Юрия Киселева

Певица Чеботина: не прощу Киселева за то, что ни разу не защитил перед хейтерами

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Пресс-служба JK Agency

Певица Люся Чеботина заявила, что ее бывший возлюбленный Юрий Киселев (он же — ЮрКисс) вел себя «некрасиво», будучи с ней в отношениях. Об этом исполнительница рассказала в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

«Он видел, как я люблю, устраивал мне эти качели: то хочу, то не хочу. Это меня очень сильно эмоционально выжимало», — вспомнила артистка.

По словам Чеботиной, экс-бойфренд долго ее «мучил», прежде чем закончить отношения. Она также возмутилась тем, что Киселев не стал заступаться за нее после того, как на исполнительницу ополчились хейтеры после их разрыва. Певица заявила, что бывший избранник «ни разу» не поддержал ее.

«Наверное, я за это его никогда не прощу. За то, что он видел, как мне больно, как я переживаю, а сверху полился хейт, и он даже в этом моменте за меня не вступился», — заявила она.

Роман Чеботиной и Киселева подтвердился в декабре 2022 года, но уже в мае 2023-го ЮрКисс сообщил журналистам, что у него нет партнерши. Также исполнитель рассказывал, что не общается с артисткой после разрыва.

Ранее Люся Чеботина объяснила, почему не рассказывает о личной жизни.

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