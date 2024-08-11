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Куклачев о двух остановках сердца: «Чувствовал, как ушел»

Клоун Юрий Куклачев признался, что помнит двух спасших его жизнь врачей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Переживший инфаркт Юрий Куклачев признался, что на данный момент чувствует себя хорошо. Его слова передает издание mk.ru.

По словам дрессировщика, он помнит двух врачей, которые спасли ему жизнь. Десять лет назад Куклачеву удалил раковую опухоль третьей степени один из российских врачей Михаил Давыдов. В этом году спасителем клоуна оказался дежурный врач, установивший ему пять стентов в сердце после инфаркта.

«Я же болел ковидом, после которого у меня образовались бляшки. И они забили все сердце», — пояснил причину своей недавней госпитализации Куклачев.

Дрессировщик подчеркнул, что пережил две остановки сердца, во время которых «чувствовал, как ушел».

«В разговоры про белую дверь я не очень-то верю. Во всяком случае, я такого ничего не видел. Как человек верующий, отношусь к таким вещам по-другому», — пояснил он.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

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