Названы дата и место прощания с Владимиром Левкиным

Прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным пройдет 19 ноября 2024 года в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на директора артиста Александра Зыкина.

По словам Зыкина, церемония прощания продлится с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

Владимир Левкин был солистом группы Бари Алибасова «На-На» с 1989 по 1998 год. После развивал сольную карьеру. Артист, недавно отметивший 57-летие и в последнее время регулярно выходивший на публику, скоропостижно скончался, по предварительным данным, в результате онкологического заболевания. «Газета.Ru» рассказала о яркой и трагической жизни музыканта.

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