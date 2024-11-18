Тело художника Чеснокова-Ладыженского нашли в его квартире

В Москве умер российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Тело 70-летнего Чеснокова-Ладыженского нашли в его квартире на Октябрьской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что с 2019 года художник боролся с онкологическим заболеванием.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Был профессором Гуманитарно-прикладного института. Картины художника вошли в собрания Третьяковской галереи, имеются в коллекциях в Италии, Австрии, США и других странах.

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