Фильм «Гладиатор-2» побил прокатный рекорд, собрав $87 млн в первые выходные проката. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сиквел легендарного пеплума пока не выходил в США, Канаде и Китае, но уже стал самым кассовым дебютом среди фильмов режиссера Ридли Скотта. Фильм был показан в 63 странах и особенно хорошие результаты показал во Франции ($10,3 млн в 729 кинотеатрах).

При этом «Гладиатор-2» не стал рекордсменом среди релизов 2024 года: «Дюна: Часть вторая» за первые выходные собрала в мире $97 млн, мультфильм Pixar «Головоломка 2» — $140 млн, а «Дэдпул и Росомаха» студии Disney — $233 млн.

Накануне оскароносный актер Дензел Вашингтон признался, что из «Гладиатора-2» вырезали ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-сцену.

Ранее стало известно, что новый фильм с Расселом Кроу о противостоянии Римской империи может выйти в России.