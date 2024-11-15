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Из «Гладиатора-2» вырезали ЛГБТ-сцену: «Просто испугались»

Актер Вашингтон сообщил, что из «Гладиатора-2» вырезали сцену с поцелуем мужчин

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Paramount Pictures

Оскароносный актер Дензел Вашингтон признался, что из «Гладиатора-2» вырезали сцену, где его персонаж целовался с другим мужчиной. Слова артиста передает Variety.

Звезда «Великого уравнителя» сыграл в картине роль богатого римского политика Макринуса, который по сценарию состоял в отношениях с другими мужчинами.

«И я действительно целовался с мужчиной в фильме, но они убрали это. Думаю, просто испугались», — заявил актер.

В июле состоялась премьера официального трейлера «Гладиатора-2». Премьера сиквела культового фильма 2000 года состоялась 18 октября, а в американский прокат картина выйдет 22 ноября. События во второй части разворачиваются спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.

В октябре режиссер Ридли Скотт заявлял, что уже начал работу над третьей частью «Гладиатора». На тот момент он написал восемь страниц сценария.

Недавно стало известно, что новый фильм с Расселом Кроу о противостоянии Римской империи может выйти в России. В фильме «Последний друид» оскароносный актер вновь сразится с Римской империей спустя 25 лет с выхода «Гладиатора».

Ранее сообщалось, что Николь Кидман упрекнула Мартина Скорсезе из-за женщин.

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