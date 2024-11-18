Госпитализирован Юрий Куклачев

Художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в кардиоцентр в Москве из- за проблем с сосудами. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, 75-летний дрессировщик обратился к врачам 18 ноября. Ему предстоит пройти обследование и курс терапии.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Летом Куклачев признавался, что «чувствовал, как ушел» во время остановок сердца.

Ранее Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации.