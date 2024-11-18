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Путин присвоил Мураду Байкаеву звание заслуженного артиста России

Вокалист Мурад Байкаев получил звание заслуженного артиста России

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murad_baykaev_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист Чеченской Республики Мурад Байкаев удостоился звания заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Байкаев получил награду за вклад в развитие культуры и музыкального искусства. Он является солистом государственного бюджетного учреждения культуры «Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова». Певец также является победителем Всероссийского конкурса «Новая звезда-2016» и финалистом проекта «X-Фактор 4».

Байкаев активно принимает участие во всех музыкальных проектах как в родной республике, так и в соседних регионах.

В августе министру культуры Чечни и балерине Марет Байсаровой присвоили звание заслуженной артистки России. Она начала свою карьеру артистки балета в 2007 году. В 2014-м Байсарова удостоилась звания заслуженной артистки Чеченской Республики, а в 2016-м — народной. Балерина была также награждена Орденом Кадырова и почетными знаками «За трудовое отличие» и «За развитие культуры».

Ранее заслуженную артистку России обманули на 4,5 млн рублей.

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