Путин присвоил министру культуры Чечни звание заслуженного артиста

Министру культуры Чечни Марет Байсаровой присвоили звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный артист РФ» Байсаровой Марет Дениевне — министру культуры Чеченской Республики», — написано в указе.

Марет Байсарова родилась 9 июля 1996 года. В 2020-м она окончила ГБУ ПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусств имени В.А. Татаева» по специальности «Народное художественное творчество». В 2007 году она начала свою карьеру артистки балета.

В 2014-м Байсарова удостоилась звания заслуженной артистки Чеченской Республики, а в 2016-м – народной. Балерина была также награждена Орденом Кадырова и почетными знаками за «За трудовое отличие» и «За развитие культуры».

В 2021-м Байсарову назначили заместителем министра культуры Чеченской Республики. В 2023-м она стала директором ансамбля танца «Вайнах».

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